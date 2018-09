Cidades Vinte ônibus ainda parados Na primeira entrevista concedida desde que assumiu a presidência da empresa, em abril, Daniela Malaspina fala sobre dificuldades na gestão e participação em sindicato

À frente da Metrobus desde abril deste ano, a engenheira civil Daniela Machado Malaspina Lima falou com O POPULAR sobre a gestão da empresa de economia mista que transporta diariamente mais de 200 mil pessoas entre as cidades de Senador Canedo, Goiânia, Trindade e Goianira. Entre as dificuldades, a organização da empresa para conseguir economizar e aumentar a arrecadação. ...