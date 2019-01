Vida Urbana Vigilantes penitenciários realizam reunião na DGAP, em Goiânia Categoria ameaça paralisar as atividades no próximo domingo (13)

Vigilantes penitenciários estão reunidos, na manhã desta sexta-feira (11), na Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), na Avenida T-7 com a Mutirão, no setor Oeste, em Goiânia. O motivo é saber se vão ou não fazer uma paralisação no próximo domingo (13). A informação foi confirmada pelo presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado d...