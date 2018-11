Cidades Vigilante penitenciário é flagrado dirigindo veículo clonado em Caldas Novas O carro do agente temporário tinha registro de furto e estava com placas e chassi adulterados

O vigilante penitenciário temporário Jackson Rodrigues Oliveira Junior, da Unidade Prisional de Caldas Novas, foi preso, nesta quarta-feira (21), com um veículo clonado. O carro em que o agente estava tinha placas clonadas e chassi adulterado. Pela numeração do motor, foi descoberta uma queixa de furto em Uberlândia, Minas Gerais, registrada no dia 17 de setembro de 2...