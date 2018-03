Vigilância analisa três hipóteses para as mortes de sete internos da Vila São Cottolengo

Três hipóteses são analisadas para as mortes de sete internos em nove dias nas dependências da Vila São Cottolengo, em Trindade. A suspeita mais forte é de que os pacientes tenham sido acometidos por dengue, mas também há suspeita de pneumonia ou alguma infecção viral. Um grupo de técnicos do departamento de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde de Trindade acompanha o caso.

Já foram coletadas amostras necessárias para que os exames sejam realizados para revelar a causa das mortes. Esses exames devem ficar prontos entre 15 e 20 dias. Até lá, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da Vila São Cottolengo mantém algumas orientações, como isolar parte da unidade, onde ficam os pacientes que passaram por alguma intercorrência, mas já estão estabilizados.

Sintomas

Desde o dia 15 de fevereiro, cerca de 50 pacientes apresentaram algum sintoma parecido com o de pneumonia. Desde então, eles foram medicados. A primeira morte ocorreu no dia 24 de fevereiro. Em menos de dez dias, ocorreram sete mortes, sendo quatro delas com sintomas de complicação respiratória. A direção da Vila São Cottolengo descarta possível morte pelo vírus H1N1. O motivo é que todos os pacientes e funcionários são imunizados prioritariamente todos os anos durante as campanhas de vacinação.

Diretor de Vigilância Sanitária de Trindade, Leonardo Izidório descarta risco de contágio para outras regiões da cidade. “Primeiro precisamos confirmar o que houve na Vila (São Cottolengo), mas nossa preocupação é porque lidamos com um público especial ali. São pessoas especiais, que têm anatomia diferenciada, saúde muitas vezes mais delicada e que podem contrair uma doença com maior facilidade. Por serem mais sensíveis, podem ir a óbito com maior facilidade. Esse é o motivo maior da nossa preocupação”, destaca.

Izidório diz que convidou representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para reunião na tarde desta terça-feira (06) para tratar o assunto, junto com a presidente do CCIH da Vila, Lidiane Castro Figueiredo. “Enviamos as amostras para os exames no Laboratório Central do Estado e estamos acompanhando o caso. Não há motivo de preocupação para a população. Não existem casos parecidos em outras regiões da cidade e estamos atentos a qualquer notificação. Não há risco de epidemia”, afirma Leonardo Izidório.

Quatro pacientes ainda estão internados no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Três deles estão em situação mais delicada e respiram com ajuda de aparelhos.

A assessoria de imprensa da Vila São Cottolengo informou que os pacientes que continuaram na unidade já apresentaram melhora. Entre os sintomas iniciais manifestados em todos os pacientes que morreram e também pelos que permanecem internados estão dores de cabeça, dores no corpo e febre, que são comuns em diagnóstico de várias outras doenças, por isso a necessidade de exames laboratoriais.

Higiene

A recomendação para funcionários e visitantes é reforçar os cuidados com a higiene, especialmente no trato com internos. A orientação é lavar bem as mãos, usar álcool em gel e evitar áreas restritas sem necessidade. A informação da unidade é que esse cuidado já é realizado, mas deve ser reforçado para evitar que mais pacientes possam adquirir o problema. Mas a assessoria de imprensa da Vila informou que a unidade considera o problema controlado e que essas medidas são importantes para garantir que o problema continue sob controle.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que está atuando com duas equipes na unidade Vila São José Bento Cotollengo em apoio ao trabalho da Comissão Interna de Controle de Infecção Hospitalar e Comissão Interna de Revisão de Óbitos.

A unidade em Trindade atende 365 pacientes internos e realiza mensalmente cerca de 2,5 mil atendimentos diversos nas áreas de educação, alimentação e saúde para pacientes com múltiplas deficiências, físicas e mentais. A Vila São Cottolengo é uma instituição filantrópica e funciona, em grande parte, com doação recebida da população.