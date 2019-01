Vida Urbana Vigia aceita cartão para manter clientes em Goiânia Manobrista de carro passa a utilizar tecnologia após dica de dono de estabelecimento. Segundo ele, diferencial, aliado ao seu serviço, rendeu “bons frutos”

De forma despretensiosa, mas visionária, o goianiense Sávio Ricardo da Silva, de 36 anos, passou a chamar a atenção do público em seu trabalho. Pendurada no pescoço, está a máquina de cartão que adquiriu para “facilitar” a vida dos clientes, que confiam a ele a missão de cuidar e até mesmo de manobrar e estacionar os veículos nas proximidades de um restaurante do setor Jardim...