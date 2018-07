Cidades Videomonitoramento na Rua 10, em Goiânia, começa em 15 dias Câmeras estão instaladas entre a Praça Cívica e a Praça Universitária

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes anunciou, nesta quarta-feira (18), que a fiscalização por videomonitoramento na Rua 10 começa em até 15 dias. No total, dez câmeras foram instaladas entre a Praça Cívica e a Praça Universitária, abrangendo toda a extensão da via. De acordo com o secretário Fernando Santana, primeiro será intensificada a campanha educativa, c...