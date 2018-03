Vice-prefeito de Cocalzinho de Goiás e filho ficam feridos em acidente na BR-070 que deixou 4 mortos

Um grave acidente ocorrido na tarde deste sábado (10), na BR-070, perto da cidade de Cocalzinho de Goiás, a 132 quilômetros de Goiânia, no Centro-Oeste goiano, resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras duas feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois veículos, um Peugeot 208, com placa de Brasília, e uma caminhonete Toyota-Hilux, com placa de Cocalzinho de Goiás, bateram de frente no Km 57 da rodovia.

Um dos feridos é o vice-prefeito da cidade de Cocalzinho, Alair Ribeiro Neto (PSD), o Nenzão, de 51 anos. O outro machucado é o filho do político. Os dois foram socorridos com ferimentos graves e levados para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

Ainda de acordo com a corporação, um dos mortos é genro de Nenzão. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

As outras três pessoas que vieram a óbito com esse gravíssimo acidente estavam no carro com placa de Brasília. Os corpos ficaram presos às ferragens e ainda não foram identificados.

E reportagem do POPULAR tentou entrar em contato com a Prefeitura de Cocalzinho de Goiás, por telefone, mas as ligações não foram atendidas.