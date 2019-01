Vida Urbana Vice contratou morte do prefeito de Novo Acordo por R$ 10 mil, diz polícia Há três meses a polícia investiga a tentativa de homicídio e o motivo do crime seria insatisfação do vice quanto à partilha de verba

O delegado Diogo Fonseca da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Porto Nacional afirmou que o vice-prefeito de Novo Acordo, Leto Moura Leitão Filho, o Letim Leitão (PRB), contratou a morte do prefeito, Elson Lino (MDB), 59 anos, por R$ 10 mil. A polícia afirma que há três meses investiga a tentativa de homicídio no município e que o motivo do c...