Cidades Viaduto que cedeu na zona oeste de SP corre risco de desabar, afirma secretário De acordo com Vitor Aly, subiu o índice de criticidade da estrutura e há possibilidade de ruína

O secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly, informou na manhã desta sexta-feira, 16, que piorou a situação de estabilidade do viaduto que cedeu próximo ao Parque Villa-Lobos e à Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de quinta-feira, 15. De acordo com Aly, subiu o índice de criticidade da estrutura e há possibilidade de ruína. "...