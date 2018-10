Cidades Viaduto da T-63 recebe novas placas Prefeitura diz que já finalizou a troca das estruturas metálicas localizadas na trincheira da Praça do Ratinho e que no final de semana revitaliza cruzamento da Avenida 85

Seis meses após anunciar a obra de revitalização dos viadutos da Avenida 85, tanto na Praça do Ratinho (trincheira) quanto na Praça do Chafariz, cruzamento com a Avenida T-63, a Prefeitura de Goiânia promete realizar a troca das últimas placas metálicas no próximo final de semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), esta...