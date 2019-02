Vida Urbana Viaduto da Avenida 85 passa por manutenção neste sábado e complica trânsito na região Recentemente, a estrutura passou por obras que duraram mais de oito meses

Um trecho da Avenida 85 precisou ser parcialmente interditado na tarde desta sábado (9), para a troca das placas do Viaduto João Alves de Queiroz, no Setor Bueno. O serviço causou congestionamentos na região. Na última quinta-feira (7), uma das placas do viaduto se soltou e caiu na via. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) confir...