Cidades Vereadores de Goiânia querem proibir venda de fogos de artifício Projeto de lei que restringe a venda de produtos pirotécnicos na capital deve ser apreciado nesta quarta-feira (27) por vereadores. Justificativa é preservar a saúde auditiva de pessoas e animais

As festas juninas deste ano podem ser as últimas em Goiânia com os tradicionais barulhos dos fogos de artifício, das bombinhas e dos busca-pés, e ainda com as fogueiras realizadas em quaisquer lugares. Um projeto de lei dos vereadores Zander Fábio (Patriota) e Andrey Azeredo (MDB) quer proibir a venda de todos os fogos que possuem estampidos que possam provocar danos ...