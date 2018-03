Vereadora quer que a Prefeitura de Goiânia interdite totalmente a Marginal Botafogo

A vereadora Sabrina Garcêz (PMD), requereu na manhã desta quinta-feira (8), a interdição imediata e absoluta da Marginal Botafogo, em Goiânia. "A situação ali, nesse período chuvoso, exige das autoridades medidas drásticas de fechamento total para que sejam providenciadas a recuperação daquela via pública, para dar segurança aos usuários", disse.

A parlamentar e o vereador Gustavo Cruvinel (PV), participaram de uma audiência na quarta-feira (7), para discutir o assunto com representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-GO), Secretaria Municipal de Trânsito,SMT, engenheiros, arquitetos e professores.

De acordo com Sabrina, foi debatido um plano emergencial e a solução final para o problema da via. "Pelo que ouvimos e debatemos, a situação da Marginal está insustentável. Só a interdição completa pode garantir uma solução para o problema. Ademais, essas interdições semanais são paliativas, não resolvem o caos no trânsito, bem como não vão evitar tragédias", afirmou. E completou: "O mais importante é a população voltar a ter segurança utilizando a Marginal, que é a principal via de escoamento e trânsito de Goiânia".

Sabrina alerta que "do jeito que a situação caminha pode ocorrer ali um deslizamento completo". A vereadora também falou que as intervenções da SMT, principalmente nos 15 pontos de risco apontados pela Prefeitura de Goiânia, são apenas ações emergenciais e não mostram mudanças necessárias no trânsito.

Os vereadores da base do prefeito Iris Rezende (MDB) reconheceram que o problema na Marginal é sério mas discordam de sua interdição total, como defendeu a vereadora do PMD. O GCM Romário Policarpo (PTC), informou que o fechamento da avenida "vai trazer sérios problemas de mobilidade para os moradores da região Norte de Goiânia. Ou seja, pode trazer um perigoso estrangulamento no trânsito. A situação exige mais discussões técnicas".

O vereador Paulo Magalhães (PSD), acredita que a situação se deve a uma política que privilegia o asfalto e "não cria pontos para escoamento das águas das chuvas". Mas o vereador Vinicíus Cirqueira (PROS), garante que a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) tem técnicos capacitados para resolver esse problema sem interdição da Marginal. "Trata-se de um problema crônico, de longos anos, que não mereceu uma manutenção efetiva. Outro coisa é que a Prefeitura não tem material específico para fazer essa reparação".