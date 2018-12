Vida Urbana Vereador de Piranhas é preso por tentativa de homicídio após briga de bar Cleuber Vilela Leite se envolveu em uma briga e chegou a sacar uma arma, mas foi detido por outra pessoa antes de atirar

O vereador de Piranhas, Cleuber Vilela Leite (PTB), de 42 anos, foi preso na noite do último sábado (15) após tentar matar um homem durante uma briga de bar, no Oeste do Estado. O político contou ao delegado Marlon Souza que foi ameaçado e por isso sacou um revólver calibre 38, mas antes que conseguisse atirar o outro rapaz agarrou a arma e evitou que fosse balead...