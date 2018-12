Vida Urbana Verão começa nesta sexta (21) à noite A temperatura prevista deve ficar acima da média, especialmente no sul de Goiás

O verão no Hemisfério Sul começa oficialmente às 20h22 desta sexta-feira (21) e vai até 20 de março de 2019. O período, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), se caracteriza pela elevação da temperatura e dias mais longos que as noites, além de mudanças rápidas nas condições de tempo, como chuva forte, queda de granizo, vento com intensidade variando d...