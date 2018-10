Cidades Ventos chegam a 61,5 km/h na Região Sul de Goiânia Pelo menos 15 árvores caíram. Condições climáticas podem se repetir no final de semana

Uma chuva acompanhada de ventania causou estragos em Goiânia, na tarde desta sexta-feira (11). As rajadas de vento chegaram a 61,5 km/h, de acordo com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo). Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) houve pelo menos 15 quedas de árvores. Os principais registros de ocorrência foram na região do J...