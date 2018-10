Cidades Ventania derruba parte de forro do teto de Shopping, em Goiânia Apesar do susto, ninguém se feriu

A forte ventania da tarde desta quinta-feira (18) desprendeu placas do forro de PVC que caíram do teto do Araguaia Shopping, no setor Norte Ferroviário de Goiânia. Apesar do susto, a assessoria de imprensa do empreendimento informou que ninguém ficou ferido. Por meio de nota enviada ao POPULAR, a administração do shopping relatou que a equipe de manutenção já iso...