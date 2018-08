Cidades Venezuela pede que Brasil proteja os seus cidadãos De acordo com a chancelaria venezuelana, foram solicitadas "garantias correspondentes aos nacionais venezuelanos e medidas de resguardo e segurança de seus familiares

O Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da Venezuela informou hoje (19), em nota, ter tomado conhecimento de casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros e venezuelanos ocorridos nos últimos dias na cidade de Pacaraima, em Roraima, que fica na fronteira entre os dois países. De acordo com a chancelaria venezuelana, foram solicitadas ao Min...