Vendedores fazem manifestação no Terminal Praça A, em Goiânia

Atualizada às 16h57 - 08/03/2018

O Terminal Praça A, no Setor Coimbra, ficou fechado durante cerca de meia hora durante a tarde desta quinta-feira (8). Segundo a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) de Goiânia, uma manifestação de vendedores ambulantes levou à interrupção do atendimento no local.

O Eixo Anhanguera chegou a ser desviado do local, assim como as linhas 011, 015, 171, 400 e 401.

Segundo o consórcio, a partir das 16h50 as linhas convencionais e o Eixo voltariam a atender gradativamente os usuários no Terminal.