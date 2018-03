Vendedores ambulantes realizam protesto no Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia

Uma manifestação realizada por vendedores ambulantes ocorre no início da noite desta segunda-feira (12), no Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, na capital. Os participantes protestam contra a retirada dos comerciantes informais dos terminais de ônibus, realizada pela Operação Embarque Seguro.

Segundo a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) da Grande Goiânia, as linhas que passam pelo local registram atrasos.

Parte dos manifestantes se dirige para a Praça Universitária, no Setor Universitário. Equipes da Polícia Militar acompanham o protesto.

No decorrer desta tarde, cerca de 30 pessoas estiveram concentradas no local, mas não realizaram nenhuma ação.