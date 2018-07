Cidades Veja vídeo da descida do brinquedo do Beach Park onde turista caiu e morreu Atração do parque aquático foi inaugurada no último sábado (14) com presença de vários famosos

O jornalista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, da Rádio Nova Brasil FM, de Sorocaba, morreu na tarde dessa segunda-feira (16) em acidente com brinquedo do parque aquático no Beach Park, na região de Fortaleza, no Ceará. Em nota, o parque informou que não vai funcionar nesta terça-feira (17) em respeito ao luto dos parentes de Ricardo. A atração Vainka...