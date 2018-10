Cidades Veja o que abre e fecha no feriado do aniversário de 85 anos de Goiânia Unidades de saúde, serviços e comércios vão atuar em horários especiais nesta quarta-feira (24)

Nesta quarta-feira (24), os goianienses vão celebrar o aniversário de Goiânia com uma folga no meio da semana. Devido aos 85 anos da capital, algumas repartições públicas não devem funcionar e estabelecimentos comerciais vão alterar seus horários de atendimento. Fique atento e confira o que abre e fecha amanhã. Saúde A Prefeitura de Goiânia informou que as...