Cidades Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Goiânia e região Alguns serviços e estabelecimentos vão funcionar em horário especial

Os goianos já se preparam para aproveitar o feriado prolongado em comemoração a Independência do Brasil, que acontece nesta sexta-feira (7). Alguns serviços e estabelecimentos de Goiânia e região vão funcionar em horário especial. Confira o que abre e o que fecha nos próximos dias: Comércio O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) i...