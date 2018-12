Vida Urbana Veículos pesados estão liberados novamente na Marginal Botafogo Após finalização das obras na via que corta Goiânia de Norte a Sul, Prefeitura libera ônibus e caminhões para trafegar na pista do lado direito e afirma segurança

Os veículos acima de quatro toneladas, como caminhões e ônibus, estão liberados para trafegar na Marginal Botafogo desde a manhã de ontem, quando a via expressa que liga Goiânia de Norte a Sul teve as obras de revitalização entregues. A proibição existia desde fevereiro deste ano, com a justificativa de representar riscos à estrutura das pistas, em razão da instabilidad...