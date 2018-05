Cidades Veículo pega fogo no Setor Leste Universitário, em Goiânia Até abril deste ano, foram registradas 319 ocorrências de incêndio envolvendo veículos

Um Ford Fiesta preto pegou fogo na tarde desta terça-feira (15), no Setor Leste Universitário, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram contidas e ninguém ficou ferido. Foram utilizados mil litros de água na ocorrência. O veículo estava estacionado em frente a uma agência bancária. Em Goiás, de janeiro até abril deste ano, foram regist...