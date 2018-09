Cidades Veículo com 16 passageiros é flagrado na BR-040, em Brasília (DF) Além do excesso de passageiros, condutor de 26 anos não possuía habilitação. Carro só poderia ser utilizado como sucata

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, no final da tarde do último domingo (16), um veículo transportando 16 passageiros, na BR-040, próximo ao km 8, em Brasília, Distrito Federal. Sem habilitação, o motorista, de 26 anos, afirmou que retornava de um clube com a família. Além da situação irregular dos passageiros, o carro não possuía condições de circulação e já e...