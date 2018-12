Cidades Vazamento de gás intoxica nove pessoas em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, o produto é utilizado para esterilização de equipamentos cirúrgicos

Nove pessoas ficaram intoxicadas, na manhã desta sexta-feira (7), após um princípio de incêndio e vazamento de gás óxido de etileno, na Escola Brasileira de Implantes, na Alameda dos Buritis, no Setor Oeste, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o produto é utilizado para esterilização de equipamentos cirúrgicos. Ainda de acordo com corporação, as vítimas tivera...