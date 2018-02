Vapt Vupt encerra atividades no Banana Shopping e é transferido para outro local

A partir desta quinta-feira (01/03), os usuários da unidade do Vapt Vupt do Banana Shopping terão que procurar outro local para resolver suas demandas. De acordo com a Segplan, a unidade vai deixar o centro de compras e será transferida para o Shopping Cerrado, na Avenida Anhanguera, número 10.790, Setor Aeroviário, em Goiânia.

O superintendente de Gestão do Vapt Vupt, Cleiton de Oliveira Assunção, orienta os usuários dos serviços prestados pelo Vapt Vupt do Banana Shopping que procurem outras unidades nas proximidades, como o Araguaia Shopping, no Shopping Araguaia; o do Servidor, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica; o da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário ou mesmo o de Campinas, no Camelódromo da Praça A.

Vale observar que na unidade do Vapt Vupt Central do Servidor não estão disponíveis os serviços de emissões de carteira de identidade, de carteira de trabalho, do Sine e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Para saber onde estão localizadas as unidades Vapt Vupt basta acessar o site da Segplan: www.segplan.go.gov.br ou através do telefone – 0800-646-4242.

Problemas

Segundo a Segplan, a transferência dos serviços do Vapt Vupt do Banana Shopping para o Shopping Cerrado ocorre devido a irregularidades no cumprimento do contrato por parte da administradora, e por isso o contrato foi rescindido.

A administradora do shopping foi notificada, no último dia 1º de dezembro, da rescisão unilateral do contrato de comodato, e avisada que, num prazo de 90 dias, o Vapt Vupt desocuparia o imóvel, com encerramento das atividades nesta quarta-feira (28/02).