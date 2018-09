Cidades “Vamos começar do zero”, diz geólogo que perdeu 17 anos de pesquisas em museu Apesar do longo caminho para reconstruir o que perdeu, João Vagner Alencar Castro garante que a pesquisa não vai parar

O geólogo João Vagner Alencar Castro, professor do Museu Nacional, viu o momento em que seu laboratório explodiu durante o incêndio que destruiu a sede da instituição no último domingo (2). As chamas consumiram 17 anos de trabalho do pesquisador que, agora, vai ter de recomeçar do zero. Apesar do longo caminho para reconstruir o que perdeu, ele garante que a pesquisa n...