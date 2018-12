Vida Urbana ‘Vamos buscar a prisão domiciliar’, afirma Kakay sobre João de Deus Médium está preso desde o último dia 16 no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que passou a atuar na defesa de João Teixeira de Faria, de 76 anos, o João de Deus, afirmou que cuidará única e exclusivamente do pedido de liberdade impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF). “Vamos buscar a prisão domiciliar o quanto antes”, disse ao POPULAR. Apesar do reforço de Kakay, o advogado Alber...