Cidades Valorização da família é tema de evento em Goiânia Programação promovida por paróquia começou no último domingo e segue até o próximo sábado (18)

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Goiânia promove, nesta terça-feira (14) às 19 horas, uma celebração com o tema A vivência da Família à Luz da Palavra de Deus. Em seguida, às 20 horas, está marcada a Night Fever. Os dois eventos integram a Semana Nacional da Família, iniciada no último domingo com uma bênção aos pais. O tema do evento deste ano é “O Evangelho...