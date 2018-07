Cidades Valor das pensões especiais das vítimas de Césio 137 é reajustado Lei foi aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador José Eliton

Os valores das pensões especiais decorrentes do acidente com o Césio 137, ocorrido em 1987, em Goiânia, considerado o maior acidente radiológico do planeta, foram reajustados. A alteração de valores foi sancionada pelo governador José Eliton (PSDB) e foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 4 de julho como lei ordinária 20.181 Assim, os valores consta...