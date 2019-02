Vida Urbana Vale sabia de problema com sensor de barragem em Brumadinho 2 dias antes da tragédia, mostra e-mails Mensagens apreendidas pela Polícia Federal apontam ‘dados discrepantes obtidos através da leitura de instrumentos’ instalados na barragem do Córrego do Feijão; informações constam do depoimento do engenheiro Makoto Namba, da Tüv Süd

A Polícia Federal identificou em e-mails trocados por funcionários da Vale e da consultoria alemã Tüv Süd que a empresa de mineração já sabia de problemas com sensores da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) dois dias antes do rompimento que matou 150 pessoas e deixou 182 desaparecidos. As informações constam do depoimento do engenheiro Makoto Namba, coordenador d...