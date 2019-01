Vida Urbana Vale anuncia doação de R$ 100 mil para quem teve parente morto na tragédia em Brumadinho Diretor da mineradora afirmou que a solução deve levar em conta saúde financeira da empresa

O diretor Financeiro da mineradora Vale, Luciano Siani, apelou para as 2 milhões de pessoas "que têm seu ganha-pão diretamente atrelado à companhia" para defender uma solução para a empresa, a partir do acidente em Brumadinho (MG), que passe pela saúde financeira da mineradora. Numa entrevista coletiva convocada no fim do dia, em cima da hora, que durou cerca de 40...