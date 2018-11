Cidades Vagas do Mais Médicos preenchidas em Goiás Presidente do Cosems-GO diz ter sido informada do preenchimento dos 202 postos de trabalho no Estado. Ministério da Saúde afirma que fará balanço apenas na próxima semana

A presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Goiás (Cosems-GO), Gercilene Ferreira, diz que todas as 202 vagas para o Programa Mais Médicos no Estado foram preenchidas até o fim da tarde desta sexta-feira (23), com três dias de edital aberto. A informação foi repassada, segundo ela, pelo Ministério da Saúde (MS). O órgão federal, no entanto, divulgo...