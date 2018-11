Cidades Vacina da febre amarela tem contraindicações e exige precauções Reumáticos, gestantes e alérgicos precisam ponderar se risco da vacina é maior do que o da doença

A proximidade do verão traz também uma preocupação: o aumento da circulação dos mosquitos transmissores da febre amarela. Pela primeira vez, o litoral de São Paulo terá um verão com a circulação do vírus. Embora a vacina seja segura e o risco da doença seja alto, a imunização é contraindicada para alguns grupos de pessoas. Em outros casos, há precaução e é precis...