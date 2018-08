Cidades Vacinação tem baixa procura em Goiânia Primeira semana de campanha imunizou apenas 8,92% do público-alvo na capital. Veja dias e horários de funcionamento dos postos

Uma semana depois do início da campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite em Goiânia, os números estão aquém do esperado. Até esta segunda-feira (13), apenas 8,92% das 72.230 crianças da capital haviam recebido as doses de imunização contra as doenças. A baixa adesão preocupa autoridades de saúde que alertam para a necessidade de procurar um posto até o dia 31 de...