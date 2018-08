Cidades Vacinação contra Sarampo e Poliomielite segue tranquila em Goiânia Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses, independentemente de sua situação vacinal; a campanha segue até 31 de agosto

Em Goiânia, o dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite segue tranquilo, com pouco movimento nas salas de imunização. Nas primeiras duas horas de campanha, uma média de 100 crianças foram atendidas em locais estratégicos, como Cais e Ciams. Na capital, a meta é atingir 95% do público alvo, cerca de 80 mil crianças com idade entre 1 a 5 anos i...