Cidades Vacinação contra sarampo e pólio está abaixo da meta, alerta Secretaria Estadual de Saúde Devido à baixa cobertura, a SES analisa a possibilidade de realizar um segundo dia D da campanha de imunização, mas ainda não há nada oficial neste sentido

A vacinação contra paralisia infantil e sarampo está abaixo da meta em Goiás. De 6 a 20 de agosto, incluindo a mobilização do dia D no dia 18, foram vacinadas apenas 58,68% contra pólio e 57,25% contra sarampo. O objetivo é imunizar no mínimo 95% da população-alvo do Estado, o que representa 346.364 crianças. A campanha segue dia 31 de agosto. Devido à baixa cobertura, a...