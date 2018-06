Cidades Vacinação contra Influenza termina nesta sexta; dois grupos não atingiram a meta em Goiás O número de gestantes e de crianças com idade entre 6 meses e cinco anos imunizadas está abaixo do esperado

Termina nesta sexta-feira (15) a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. Em Goiás, o número de gestantes e de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos imunizadas está abaixo do esperado, por isso a Secretaria Estadual de Saúde (SES) pede que esse público compareça os postos de saúde. De acordo com a pasta, a meta de 90% de cobertura entre todos os gru...