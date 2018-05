Cidades Vacinação contra gripe terá hoje 65 mil postos em todo o país Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional

Sessenta e cinco mil postos de saúde em todo o país abrem as portas hoje (12) para a vacinação contra a gripe. No chamado Dia D de mobilização nacional, 37 mil postos de saúde de rotina e 28 mil unidades volantes estarão funcionando. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 54,4 milhões de pessoas até 1º de junho. Devem receber a dose crianças de 6 meses a meno...