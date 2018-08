Cidades Vacinação começa nesta segunda (6) e já está disponível em todos os municípios goianos Todas as crianças entre 1 ano e 4 anos e 11 meses devem ser imunizadas

Com duração até o dia 31 de agosto, começou nesta segunda-feira (6) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. Em Goiás, o lançamento foi realizado em Aparecida de Goiânia, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia e a meta é imunizar 95% da população alvo, formada por 364.626 mil crianças. Todas as crianças e...