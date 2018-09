Cidades Vacinação: campanha contra pólio e sarampo termina hoje (14) Cerca de 800 mil crianças ainda não tomaram as vacinas contra as duas doenças

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo termina nesta sexta-feira (14) em todo o país. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 800 mil crianças ainda não tomaram as vacinas contra as duas doenças. Todas as crianças de 1 ano a menores de 5 anos devem se vacinar independentemente da situação vacinal. Na faixa ...