Vida Urbana Vítimas do acidente com ônibus clandestino devem retomar a viagem na terça-feira (29) A polícia está ouvindo as vítimas que já receberam atendimento enquanto representantes da prefeita da cidade natal das vítimas tentam fazer a retirada dos corpos do IML

Atualizada às 17h06 Os corpos de uma mulher de 37 anos e de um jovem de 18, vítimas fatais no acidente com um ônibus clandestino na tarde de ontem (27), permanecem no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. Já as outras pessoas que tiveram ferimentos e foram socorridas estão na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) prestando depoimento nesta t...