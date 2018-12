Vida Urbana Vítimas de médico suspeito de deformar pacientes em Goiás devem passar por exames Procedimento deve identificar se houve falha do profissional durante os procedimentos estéticos; 14 pessoas já registraram queixa contra o cirurgião Wesley Murakami

As vítimas do médico cirurgião Wesley Murakami vão ser encaminhadas a partir desta quarta-feira (12) para uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) exclusiva para atendimentos de denunciantes contra o profissional. Os exames vão identificar se houve falha por parte de Murakami durante os procedimentos estéticos. Ao todo, 14 pessoas já registraram queixa no 4º Dis...