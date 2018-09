Cidades Vítimas de feminicídio em Goiânia e Goianira tinham histórico de agressões Nas duas mortes de mulheres registradas na quinta-feira (30), as vítimas já haviam sido agredidas pelos companheiros. Famílias eram contra relacionamentos

As duas mulheres mortas pelos companheiros na última quinta-feira (30) já haviam sido agredidas pelos acusados dos crimes. Em um dos casos, em Goianira, o autor proibiu a mulher de falar com os familiares e de contar sobre as crises de ciúmes, segundo familiares. No outro caso, registrado em Goiânia, o autor já responde a processo de lesão corporal por ter golpeado a ...