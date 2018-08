Cidades Vítimas de acidente em parque de diversão em Ceres são internadas e passam por cirurgias Uma das adolescentes feridas teve traumatismo craniano e está em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Anápolis

As quatro adolescentes feridas após serem arremessadas de um brinquedo em um parque de diversão de Ceres, na madrugada deste domingo (26), estão hospitalizadas e uma delas está em estado gravíssimo. Todas as vítimas tinham 16 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas estavam dentro do Surf, uma das atrações do parque, quando houve uma pane elétrica e a velocidade do b...