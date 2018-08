Cidades Vítima de tragédia em colégio busca tratamento em São Paulo Isadora de Morais iniciou esta semana um treinamento, em um centro de recuperação em São Paulo, doado pela dona do espaço, que também ficou paraplégica

Poucos dias após completar 14 anos, Isadora de Morais foi atingida por disparos desferidos por um colega do 8º ano do Colégio Goyases, em Goiânia. Os tiros foram mortais para dois estudantes da mesma classe e feriram outros quatro. Na adolescente causaram sequelas duradouras. Com dois pulmões perfurados e a medula espinhal lesionada, ela soube pouco dias após aquele 20 ...