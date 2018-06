Cidades Vítima de médico na capital se sente aliviada por condenação Ginecologista foi condenado a 10 anos por três estupros e três violações sexuais contra pacientes. Outras 32 pessoas também declararam ter sofrido abusos

Uma das pacientes que denunciou o médico Joaquim de Souza Lima Neto disse que se sente aliviada após a condenação do ginecologista. Ela foi umas das primeiras pessoas que procuraram a Delegacia da Mulher (Deam) para apresentar queixa contra o comportamento do médico dentro do consultório. “Eu cheguei a pensar que isso não iria adiante, que ele jamais pudesse ser, sequer, ju...