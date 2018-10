Cidades Vítima de latrocínio havia feito aniversário dois dias antes

Dois dias após o seu aniversário, o empresário Wendel Santos, de 44 anos, morreu durante um possível latrocínio - roubo seguido de morte - na noite da última segunda-feira, na rua Santa Rosa, no Setor Cidade Jardim. Ele estava na porta de sua casa, procurando sinal de telefonia para tentar continuar conversando pelo celular com a mulher, que estava no Maranhão, para ...